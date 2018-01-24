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Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018

Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018, сообщает пресс-служба НХЛ. Звёздный уик-энд начнётся 28 января 2018 года в Тампе. Форвард «молний» заменит в составе команды Атлантического дивизиона своего одноклубника Виктора Хедмана, который пропустит мероприятие из-за травмы колена.

В этом сезоне Пойнт забросил 19 шайб и отдал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярного сезона. Хедман продолжает восстановление после травмы, полученной двумя неделями ранее. Шведский защитник вряд ли вернётся на лёд до середины марта.

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