Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт примет участие в Матче всех звёзд НХЛ — 2018, сообщает пресс-служба НХЛ. Звёздный уик-энд начнётся 28 января 2018 года в Тампе. Форвард «молний» заменит в составе команды Атлантического дивизиона своего одноклубника Виктора Хедмана, который пропустит мероприятие из-за травмы колена.

В этом сезоне Пойнт забросил 19 шайб и отдал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярного сезона. Хедман продолжает восстановление после травмы, полученной двумя неделями ранее. Шведский защитник вряд ли вернётся на лёд до середины марта.