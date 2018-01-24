Епанчинцев: три очка оказались в копилке «Спартака» при невыразительной игре

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от матча с рижским «Динамо», в котором его подопечные победили со счётом 5:2.

«Спасибо нашим болельщикам в этой домашней серии за такую поддержку. Где-то они гнали нас вперёд. Было большое желание, но было тяжело настроить игроков. Настрой был, но присутствовал психологический момент, была скованность и неуверенные действия наших игроков в первом периоде. Но эти важные три очка для нас — самое главное. При не очень выразительной игре они оказались у нас в копилке. Спасибо ребятам, они сейчас отдохнут, восстановятся. Нам предстоят две решающие игры. Если бы мы с «Северсталью» набрали ещё одно очко, то сегодня мы могли бы досрочно попасть в плей-офф и выполнить ту задачу, которую перед нами поставили. Настроение у нас было бы намного лучше.

Конечно, матч со сборной предназначен больше для нашей национальной команды, без него у нас было бы больше выходных. Опасения насчёт возможных травм Радила и Стоу есть. Главное, чтобы обошлось без них.

Какие планы на следующий месяц? В течение недели у нас будет мини-отпуск. С первого числа работаем три дня, а четвёртого числа играем со сборной. Пятого улетаем в Чехию, тренируемся здесь, а потом сыграем на турнире в Екатеринбурге.

Со сборной сыграем не самым сильным составом? Что поделаешь, будем молодёжь привлекать. Может, нам сборная поможет?», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.