Лаюнен: «Спартаку» пока не следует думать о решающих матчах в чемпионате

Защитник «Спартака» Вилле Лаюнен прокомментировал исход матча с рижским “Динамо” (5:2).

«Сегодня сыграли довольно хорошо. Тяжёлая игра, но мы набрали три очка, и это хорошо для «Спартака». Рижане хорошо катаются и много работают. Они борются за каждое очко, и мне это нравится. Решающие игры нам предстоят ещё через несколько недель, так что нам пока не следует думать о них. Нам нужно сейчас передохнуть, а затем мы начнём тренироваться, и тогда уже мы задумаемся об этих матчах», — сказал Лаюнен в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.