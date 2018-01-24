Окпосо: Антипин — умный игрок, помощь которого необходима «Баффало»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо рассказал о своём отношении к партнёру по команде Виктору Антипину.

«Очень, очень умный игрок. Здорово пасует в отрыв. У него однозначно есть этот атакующий инстинкт. У Виктора был сложный отрезок, но я не сомневаюсь, что когда он вернётся в состав, то будет смотреться хорошо. Он работает над своей игрой каждый день. Надеюсь, психологически он достаточно крепок, потому что его помощь клубу понадобится», — цитирует Окпосо русская версия официального сайта НХЛ.