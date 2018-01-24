Нападающий «Сан-Хосе» Торнтон выбыл из строя из-за проблем с коленом

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон выбыл из строя из-за проблем с коленом, информирует клубный обозреватель Кевин Курц. Ожидается, что хоккеист пропустит не менее двух недель. Клуб ждёт подробных результатов обследования.

У 38-летнего форварда «акул» выявлено повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. Нападающий получил травму за 40 секунд до конца третьего периода матча регулярного сезона с «Виннипег Джетс» (4:5 ОТ).

В этом сезоне Торнтон является вторым бомбардиром «Шаркс», на его счету 37 (13+24) очков в 47 матчах.