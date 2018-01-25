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«Чикаго» проиграл «Торонто» в ОТ, Анисимов отметился результативной передачей

Хоккей

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» потерпели четвёртое поражение кряду, уступив гостям из «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях в овертайме — 2:3.

В первом периоде соперники обменялись точными бросками в исполнении Брента Сибрука и Джейка Гардинера. На 45-й минуте Назем Кадри вывел гостей вперёд, однако спустя три минуты Ник Шмальц сравнял счёт, ассистентом выступил вернувшийся после повреждения в строй россиянин Артём Анисимов. Эта голевая передача стала для российского хоккеиста шестой в этом сезоне. Всего на его счету 19 (13+6) очков в 38 матчах.

На старте овертайма Вильям Нюландер реализовал буллит и принёс команде из Торонто победу.

Видео взятия ворот в исполнении Шмальца доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Чикаго».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2018, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 3
1:1, 0:0, 1:1, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Сибрук (Кейн, Шмальц) – 05:29 (5x4), 1:1 – Марнер (Гардинер, Хэйнси) – 16:37 (5x5), 1:2 – Кадри (Бозак, ван Римсдайк) – 44:58 (5x4), 2:2 – Шмальц (Анисимов, Хиностроза) – 47:55 (5x4), 2:3 – Нюландер – 60:06 (бул)
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