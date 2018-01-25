«Чикаго» проиграл «Торонто» в ОТ, Анисимов отметился результативной передачей

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» потерпели четвёртое поражение кряду, уступив гостям из «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях в овертайме — 2:3.



В первом периоде соперники обменялись точными бросками в исполнении Брента Сибрука и Джейка Гардинера. На 45-й минуте Назем Кадри вывел гостей вперёд, однако спустя три минуты Ник Шмальц сравнял счёт, ассистентом выступил вернувшийся после повреждения в строй россиянин Артём Анисимов. Эта голевая передача стала для российского хоккеиста шестой в этом сезоне. Всего на его счету 19 (13+6) очков в 38 матчах.



На старте овертайма Вильям Нюландер реализовал буллит и принёс команде из Торонто победу.

Видео взятия ворот в исполнении Шмальца доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Чикаго».