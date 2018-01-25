«Лос-Анджелес» вырвал победу в Калгари в овертайме

Матчем в Канаде завершилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» вырвали победу под занавес дополнительного времени — 2:1.



Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте благодаря точному броску Шона Монахана, на пятой минуте третьего периода Джейк Маззин забросил шайбу в составе калифорнийцев. За 27 секунд до окончания овертайма Таннер Пирсон принёс победу калифорнийцам.



Это поражение стало для «Калгари Флэймз» третьим кряду.

Видео гола Пирсона можно посмотреть также в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».