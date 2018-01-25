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«Лос-Анджелес» вырвал победу в Калгари в овертайме

Хоккей

Матчем в Канаде завершилась программа очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» вырвали победу под занавес дополнительного времени — 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте благодаря точному броску Шона Монахана, на пятой минуте третьего периода Джейк Маззин забросил шайбу в составе калифорнийцев. За 27 секунд до окончания овертайма Таннер Пирсон принёс победу калифорнийцам.

Это поражение стало для «Калгари Флэймз» третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2018, четверг. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
1 : 2
1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Монахан (Годро, Ферланд) – 14:03 (5x5), 1:1 – Маззин (Копитар, Даути) – 44:09 (5x4), 1:2 – Пирсон (Даути, Браун) – 64:33 (3x3)

Видео гола Пирсона можно посмотреть также в «твиттере» «Лос-Анджелес Кингз».

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