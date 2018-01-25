Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня АХЛ для россиян: Георгиев выиграл третий матч подряд, Щербак забил гол

Хоккей

В ночь с 24 на 25 января мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие восемь российских игроков. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев одержал третью победу подряд, при этом из предыдущих 22 матчей он выиграл всего четыре. Нападающий «Лаваль» Никита Щербак забил гол, продлив результативную серию до пяти матчей, всего за это время набрав 6 (1+5) очков. Форвард «Ютики» Николай Голдобин в последних трёх матчах сделал шесть передач.

Русская неделя в Америке: Кучеров и его «молнии» погрузились во тьму
Обзор выступления россиян в Северной Америке.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Георгиев«Хартфорд»27 из 30904:3 ОТ
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Мамин (н)«Спрингфилд»0020
Волков (н)«Сиракьюз»0210
Щербак (н)«Лаваль»1+0010
Фазлеев (н)«Лихай Вэлли»001+1
Голдобин (н)«Ютика»0+103-2
Педан (з)«Уилкс-Барре»002+2
Зборовский (з)«Хартфорд»001-1

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент