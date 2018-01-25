Итоги дня АХЛ для россиян: Георгиев выиграл третий матч подряд, Щербак забил гол

В ночь с 24 на 25 января мск в регулярном чемпионате АХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняли участие восемь российских игроков. Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев одержал третью победу подряд, при этом из предыдущих 22 матчей он выиграл всего четыре. Нападающий «Лаваль» Никита Щербак забил гол, продлив результативную серию до пяти матчей, всего за это время набрав 6 (1+5) очков. Форвард «Ютики» Николай Голдобин в последних трёх матчах сделал шесть передач.

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Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Георгиев «Хартфорд» 27 из 30 90 4:3 ОТ

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Мамин (н) «Спрингфилд» 0 0 2 0 Волков (н) «Сиракьюз» 0 2 1 0 Щербак (н) «Лаваль» 1+0 0 1 0 Фазлеев (н) «Лихай Вэлли» 0 0 1 +1 Голдобин (н) «Ютика» 0+1 0 3 -2 Педан (з) «Уилкс-Барре» 0 0 2 +2 Зборовский (з) «Хартфорд» 0 0 1 -1

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