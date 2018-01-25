Маршан потеряет $ 373 тыс. зарплаты за время дисквалификации

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, который был дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Маркуса Юханссона, потеряет более $ 373 тыс. зарплаты. Согласно условиям коллективного соглашения, эти средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Маршан ранее в карьере пять раз получал дисквалификации, из-за которых пропустил 14 матчей. Среднегодовая зарплата по действующему контракту хоккеиста составляет $ 6,125 млн, а в этом сезоне он должен был получить $ 8 млн, половина суммы приходится на подписной бонус.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.