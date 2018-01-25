Вайсфельд – об уходе из «Салавата»: мне объявили, что меняется вектор развития

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о причинах расторжения контракта с клубом. Он работал в уфимской команде с сезона-2015/16, сейчас «Салават» идёт на втором месте в Восточной конференции и первом — в дивизионе Чернышёва.

«Мне объявили, что меняется вектор развития клуба. Поблагодарили за работу и предложили расстаться. У меня был ещё год действующего контракта, в итоге соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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