Вильям Нюландер признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось два матча.

Первой звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, который повторил рекорд НХЛ по самой быстрой шайбе в овертайме. В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) шведский форвард отличился на шестой секунде, реализовав буллит.



Второй звездой стал вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер, который отразил 30 бросков в игре с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ).



Замыкает тройку нападающий «Лос-Анджелеса» Таннер Пирсон, который забил победный гол в матче с «Калгари».