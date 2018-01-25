Плющев: среди неприглашённых потеря одна – Белов, его опыт и мастерство нужны

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение относительно очередного решения МОК. Олимпийский комитет оставил без приглашения на Игры 2018 года сразу нескольких российских атлетов, включая хоккеистов Сергея Плотникова, Антона Белова, Валерия Ничушкина, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова.

«Мозякин — большой мастер с огромным количеством плюсов и некоторым количеством минусов. Всё это суммировать и вычитать будут тренеры, которые и подведут по Мозякину итог. Очень важно, чтобы этот хоккеист вписывался в ту командную концепцию, которую видит штаб. Со стороны мы можем наблюдать элементы этой концепции, но категоричные выводы делать не нам. Не думаю, что отказы в приглашениях Плотникова и Ничушкина повышают олимпийские шансы Мозякина, ведь это игроки разных амплуа.



Плотников наигрывался в звене с Ковальчуком? На мой взгляд, в звене с таким мастером, как Ковальчук, заиграет любой хоккеист хорошего уровня. С Ильёй комфортно — он всё видит, и поддержит, и отдаст, и отработает. У меня в сборных Ковальчук, несмотря на юный возраст, всегда был явным лидером. Хотя и бойцовским качествам Плотникова готов отдать должное. Что касается Ничушкина, то его потерю считаю скорее эпизодической. Среди претендентов на места в атаке есть несколько форвардов, которые нападающему ЦСКА ничуть не уступят.



На мой взгляд, потеря одна — Антон Белов. Учитывая некоторые проблемы в обороне, Белов — тот защитник, опыт и мастерство которого в Пхёнчхане однозначно нужны. Даже несмотря на то что в этом сезоне он больше лечится, чем играет», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.