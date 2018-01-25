Тротц: эксперты мало верили в «Вашингтон», но мы добиваемся результата

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал свой вызов на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги, отметив, что для него приглашение имеет большое значение.



«В этом сезоне, особенно вначале, мало кто из экспертов верил в нас. Так что для меня очень важно, что на Матче звёзд в Тампе будут представлены не только игроки, но и тренеры. Мы все работаем вместе, и это позволило нам добиться результата. Это дорогого стоит», — цитирует тренера официальный сайт лиги.



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