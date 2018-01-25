«Салават Юлаев» сыграл в бенди на открытом воздухе

Уфимский «Салават Юлаев» провёл необычную тренировку. Команда провела занятие на открытом воздухе, сыграв в хоккей с мячом на катке при школе № 49.



Хоккеисты, а также присоединившиеся к ним видеотренер Томас Вестерлунд и начальник команды Юрий Попов разделились на две команды в синей и зеленой формах. Команды сыграли без вратарей, Андрей Кареев с Иваном Налимовым играли в поле. Хоккеисты провели два двусторонних матча и серию тренировочных упражнений.

Посмотреть фото тренировки также можно в «твиттере» клуба.