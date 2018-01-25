Хованов: всё тело болело, в больнице сказали: «Гепатит А» — приятного мало

Молодой нападающий Александр Хованов рассказал о болезни, которая заставила его пропустить длительный срок.



«Я приехал в сборную России перед мемориалом Глинки и с первого же дня себя не очень хорошо чувствовал. Голова кружилась, всё тело болело. Потом начался кожный зуд, и в больнице сказали, что у меня гепатит А. Естественно, я очень расстроился. Неприятно такие вещи узнавать. Ещё и срок восстановления такой большой. Притом что этот год для меня — очень важный в плане хоккея. И я до сих пор не знаю, где подхватил заболевание. Может быть, летом на отдыхе. Попил нехорошей воды. Отдыхал я на Доминикане. Но, может быть, и в России, куда я тоже заезжал. Или в Канаде, где у меня был сбор перед тем, как выявили болезнь. Это уже не выяснить. Да и неважно. Важно, что все меня поддержали. Сказали, что надо вылечиться и продолжать работать. Начать новый этап в своей жизни», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Русская неделя в Америке: Кучеров и его «молнии» погрузились во тьму Обзор выступления россиян в Северной Америке.