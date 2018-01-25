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«Амур» обыграл «Куньлунь», приблизившись в таблице к «Авангарду»

Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 1:3. Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд.

Единственный гол в составе «Ред Стар» записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2018, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 3
1:2, 0:1, 0:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Потехин (Йордан) – 04:21 (5x5), 1:1 – Бек (Перетягин) – 07:43 (5x5), 1:2 – Бывальцев (Зогорна, Пикар) – 17:16 (5x4), 1:3 – Бывальцев (Коларж, Зогорна) – 22:41 (5x4)

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Посмотреть видео c опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.

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