«Амур» обыграл «Куньлунь», приблизившись в таблице к «Авангарду»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 1:3. Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд.
Единственный гол в составе «Ред Стар» записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.
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Посмотреть видео c опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.
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