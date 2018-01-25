«Амур» обыграл «Куньлунь», приблизившись в таблице к «Авангарду»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 1:3. Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд.



Единственный гол в составе «Ред Стар» записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.

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Посмотреть видео c опасными моментами встречи также можно на официальном сайте КХЛ.