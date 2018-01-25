Гуськов — о выборе игроков на ОИ: проверенные люди, Знарок их знает и чувствует

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о составе сборной России на Олимпийские игры—2018.



«Отсутствие Ткачёва расстроит казанских болельщиков. Это единственная вещь, которая бросается в глаза. В остальном те, кто играл на Кубке Первого канала, попали в состав. Это хоккеисты из СКА и ЦСКА, они все здесь. Думаю, что сюрпризов не произошло. Нужно отталкиваться от того, что тренер сборной России работает в СКА. Знарок знает и чувствует этих игроков в профессиональном плане. Он видит их тренировочный процесс и знает их физическое состояние. Думаю, что это и повлияло на их выбор. Он знает, как можно этих хоккеистов использовать, как можно с ними поговорить, на что воздействовать. Психологический момент очень важен, когда ты не первый год работаешь с этими людьми вместе. Думаю, что здесь превалировало то понятие, что это проверенные люди», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

8 российских хоккеистов, которых прокатили мимо Олимпиады Олегу Знарку виднее, но они тоже заслуживали поездки в Пхёнчхан. А ещё этот МОК…