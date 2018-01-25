Вратарь «Амура» Метсола получил удар в голову и был заменён в игре с «Куньлунем»

Вратарь хабаровского «Амура» Юха Метсола получил удар в голову и был заменён в третьем периоде встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:1). Голкипер должен восстановиться к следующей игре.



Отметим, что это второй голкипер олимпийской сборной Финляндии, который не доиграл матч из-за травмы. Вратарь «Йокерита» Кари Рямё получил сотрясение мозга в недавней встрече с «Салаватом Юлаевым» (5:4).



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«Амур» обыграл «Куньлунь», приблизившись в таблице к «Авангарду»