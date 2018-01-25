Бэбкок: такое ощущение, что Кейн и Тэйвз снова решили быть лучшими в лиге

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился впечатлениями от выигранного матча с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ).



«В начале встречи они были быстрыми, а мы — медленными. Они втоптали нас в землю, а Тэйвз и Кейн, такое ощущение, решили, что им снова надо быть лучшими в лиге. Мы же учились играть в хоккей. Но потом всё наладилось, и в конечном счете наша команда одержала важнейшую победу», — приводит слова Бэбкока официальный сайт лиги.



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