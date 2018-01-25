Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Вайсфельд: за свою работу в «Салавате» не стыдно, буду рассматривать предложения

Хоккей

Леонид Вайсфельд, сегодня покинувший пост генерального менеджера уфимского «Салавата Юлаева», рассказал о готовности к новым предложениям.

«Мне кажется, мы собрали неплохую команду, она на втором месте. Хорошие стартовые позиции перед плей-офф. Мне за свою работу нестыдно. Домой лечу в Москву, там видно будет. Будут предложения – буду рассматривать, не будет – буду домашними делами заниматься», – приводят слова Вайсфельда Bash News.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вайсфельд – об уходе из «Салавата»: мне объявили, что меняется вектор развития
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент