Вайсфельд: за свою работу в «Салавате» не стыдно, буду рассматривать предложения

Леонид Вайсфельд, сегодня покинувший пост генерального менеджера уфимского «Салавата Юлаева», рассказал о готовности к новым предложениям.



«Мне кажется, мы собрали неплохую команду, она на втором месте. Хорошие стартовые позиции перед плей-офф. Мне за свою работу нестыдно. Домой лечу в Москву, там видно будет. Будут предложения – буду рассматривать, не будет – буду домашними делами заниматься», – приводят слова Вайсфельда Bash News.



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Вайсфельд – об уходе из «Салавата»: мне объявили, что меняется вектор развития