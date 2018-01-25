Изменения в составах команд КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 25 января.
«Барыс»:
— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Пушкарёв Константин,
— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Жайлауов Талгат,
— возвращён в фарм-клуб нападающий Никулин Владислав.
«Витязь»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Моисеев Данила,
— возвращён в клуб МХЛ защитник Епишин Михаил,
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Доненко Богдан,
— возвращён в клуб МХЛ защитник Воронков Егор.
«Лада»:
— продлено нахождение в списке травмированных Эштона Картера (по 19.02.2018),
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Рахимуллин Дамир,
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Журавлёв Владимир,
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Бабенко Егор.
«Локомотив»:
— переведён из клуба ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Полунин Александр.
«Сибирь»:
— возвращён в клуб МХЛ защитник Морозов Илья,
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Ткаченко Павел.
«СКА»:
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Волков Константин.
«Спартак»:
— переведён в список травмированных защитник Юдин Дмитрий (по 07.02.2018),
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Цыплаков Максим.
«Югра»:
— переведён в список травмированных защитник Погоришный Олег (по 15.02.2018).