Изменения в составах команд КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 25 января.



«Барыс»:

— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Пушкарёв Константин,

— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Жайлауов Талгат,

— возвращён в фарм-клуб нападающий Никулин Владислав.



«Витязь»:

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Моисеев Данила,

— возвращён в клуб МХЛ защитник Епишин Михаил,

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Доненко Богдан,

— возвращён в клуб МХЛ защитник Воронков Егор.



«Лада»:

— продлено нахождение в списке травмированных Эштона Картера (по 19.02.2018),

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Рахимуллин Дамир,

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Журавлёв Владимир,

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Бабенко Егор.



«Локомотив»:

— переведён из клуба ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Полунин Александр.



«Сибирь»:

— возвращён в клуб МХЛ защитник Морозов Илья,

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Ткаченко Павел.



«СКА»:

— возвращён в клуб МХЛ вратарь Волков Константин.



«Спартак»:

— переведён в список травмированных защитник Юдин Дмитрий (по 07.02.2018),

— возвращён в клуб МХЛ нападающий Цыплаков Максим.



«Югра»:

— переведён в список травмированных защитник Погоришный Олег (по 15.02.2018).

«Сибирь» подвинула «Авангард» на 8-е место Востока! Расклады перед плей-офф «Салават Юлаев» проиграл, но всё равно улучшил свои позиции.