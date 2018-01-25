Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Изменения в составах команд КХЛ

Хоккей

Официальный сайт КХЛ опубликовал изменения в составах команд по состоянию на 25 января.

«Барыс»:
— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Пушкарёв Константин,
— возвращён из фарм-клуба «Номад» нападающий Жайлауов Талгат,
— возвращён в фарм-клуб нападающий Никулин Владислав.

«Витязь»:
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Моисеев Данила,
— возвращён в клуб МХЛ защитник Епишин Михаил,
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Доненко Богдан,
— возвращён в клуб МХЛ защитник Воронков Егор.

«Лада»:
— продлено нахождение в списке травмированных Эштона Картера (по 19.02.2018),
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Рахимуллин Дамир,
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Журавлёв Владимир,
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Бабенко Егор.

«Локомотив»:
— переведён из клуба ВХЛ «ХК Рязань» нападающий Полунин Александр.

«Сибирь»:
— возвращён в клуб МХЛ защитник Морозов Илья,
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Ткаченко Павел.

«СКА»:
— возвращён в клуб МХЛ вратарь Волков Константин.

«Спартак»:
— переведён в список травмированных защитник Юдин Дмитрий (по 07.02.2018),
— возвращён в клуб МХЛ нападающий Цыплаков Максим.

«Югра»:
— переведён в список травмированных защитник Погоришный Олег (по 15.02.2018).

«Сибирь» подвинула «Авангард» на 8-е место Востока! Расклады перед плей-офф
«Салават Юлаев» проиграл, но всё равно улучшил свои позиции.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент