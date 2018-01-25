Хованов: в России молодым дают мало шансов себя проявить, смотрят на возраст

Молодой нападающий Александр Хованов рассказал, почему решил уехать в НХЛ.



«Я рассматривал варианты поехать в Швецию или Финляндию, чтобы играть во взрослой лиге, но отбросил их. Мог остаться в „Ак Барсе“. Но поговорил с родителями, с тренерами и решил, что для моего развития будет лучше играть в CHL, а не в России, потому что там молодым дают мало шансов себя проявить и слишком много внимания уделяют возрасту. Тем более что канадские молодёжные лиги посильнее будут, чем российская. А у меня мечта — играть в НХЛ. Так почему бы не попробовать себя в Канаде, где можно здорово к этому подготовиться? Тем более у меня такой шанс был.



Познать что-то новое, открыть новый мир — это ведь тоже полезно. Тут новые люди, хоккей совсем другой, много чему можно научиться. Фактически — новая жизнь. Может, кто-то новую жизнь не очень хорошо воспринимает, но у меня все условия, чтобы работать и радоваться жизни. Живу в русской семье. Все помогают. Ещё ни разу не пожалел, что уехал», — цитирует Хованова официальный сайт лиги.

Хованов: всё тело болело, в больнице сказали: «Гепатит А» — приятного мало