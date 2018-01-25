Дуайер: минское «Динамо» сумело достойно завершить этот отрезок сезона

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от выигранного матча с братиславским «Слованом» (3:2).



«Очень зрелищная игра. Мы знали, что и нам, и сопернику нечего терять. В первом периоде „Слован“ вёл — 1:0, но они исполнили мало бросков. Во втором периоде мы сумели выравнять игру и привели матч к победе.



Мы очень рады за Мишу Карнаухова — сегодня команда играла именно за него. Очень хорошо, что мы победили. Мы смогли достойно завершить эту часть сезона и порадовать болельщиков. Я надеюсь, что оставшиеся матчи также проведём успешно», — приводит слова Дуайера официальный сайт клуба

Минское «Динамо» одолело «Слован», потерпевший третье поражение подряд