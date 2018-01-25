Занковец: все силы «Слована» были направлены на победу над «Динамо»

Главный тренер братиславского «Слована» Эдуард Занковец подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:3).

«Это был хороший и напряжённый матч, обе команды хотели победить. Все силы, которые остались у ребят после длительного выезда, были направлены на результат сегодняшней игры. Поздравляю соперника с победой, объективно динамовцы выглядели лучше, свежее и смогли успешно воспользоваться нашими ошибками.



Чем займёмся во время паузы? Как и большинство клубов, мы немного отдохнём, а 5 февраля соберёмся дома и будем готовиться к оставшимся матчам», — цитирует тренера официальный сайт клуба.