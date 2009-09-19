"Финикс" не удержал победу над "Анахаймом"

Хоккеисты «Финикса», ведя после второго периода 3:0, не смогли удержать победу и проиграли «Анахайма» – 3:4 ОТ.

«Финикс» – «Анахайм» – 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

1:0 – Мюллер (Яндль, Ломбарди) – 10:57 ГБ

2:0 – Хогган (Коларик, Лупачук) – 11:50

3:0 – Вандермейер (Леписто, Ломбарди) – 39:42

3:1 – Лупул (Мосенье, МакКарти) – 50:08 ГБ

3:2 – Сехтон (Райан, Картер) – 53:00

3:3 – Лупул (Мосенье, Сбиса) – 58:50

3:4 – Сбиса (Салцидо, Лупул) – 61:23 ГБ

Вратари: Монтойя, Торджман – Пилмейер, Левасье.