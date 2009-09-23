От ЧМ-2014 Белоруссия планирует получить более 50 млн евро

Как сообщил министр спорта и туризма Белоруссии Олег Качан, оргкомитет чемпионата мира 2014 года рассчитывает получить 53,3 млн евро прибыли от проведения в Минске мирового первенства. При этом от продажи билетов предполагается выручить около 10,5 млн евро, ещё 42 млн планируется получить от пребывания в Беларуси туристов, количество которых ожидается около 50 тыс. человек. Более 684 тыс. евро составит выручка от пребывания около 300 представителей СМИ. Что касается телевизионных трансляций и рекламы, то, согласно регламенту чемпионата мира, выручка от них принадлежит Международной федерации хоккея (IIHF).

При составлении сметы рабочая группа исходила из показателей чемпионата мира 2007 года в Москве, средняя посещаемость которого составляла 6000 болельщиков за матч, информирует БелТА.