Сушинский: вспомнил, что такое настоящий хоккей

Капитан СКА Максим Сушинский не спешит записывать свою команду в фавориты чемпионата, несмотря на хороший старт.
«Рано пока об этом говорить. Надо на таком уровне отыграть хотя бы один сезон. Вы говорите, что пока мы с ребятами почти половину голов команды забили? Что ж, бывают такие проблески. Надеюсь, продолжим радовать всех поклонников СКА», – рассказал форвард «Спорт-экспрессу».
Звено Сушинский – Чаянек – Яшин является одним из самых результативных в лиге. По словам Сушинского, это меняет поведение других команд на льду.
«Уже почувствовали на себе, как другие команды опасаются. В Минске, например, против нас выпускали персональное звено опекунов. И играли эти опекуны очень жёстко. Я сразу вспомнил, что такое настоящий мужской хоккей», – сказал хоккеист.
- 24 июля 2021
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