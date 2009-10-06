Сушинский: вспомнил, что такое настоящий хоккей

Капитан СКА Максим Сушинский не спешит записывать свою команду в фавориты чемпионата, несмотря на хороший старт.

«Рано пока об этом говорить. Надо на таком уровне отыграть хотя бы один сезон. Вы говорите, что пока мы с ребятами почти половину голов команды забили? Что ж, бывают такие проблески. Надеюсь, продолжим радовать всех поклонников СКА», – рассказал форвард «Спорт-экспрессу».

Звено Сушинский – Чаянек – Яшин является одним из самых результативных в лиге. По словам Сушинского, это меняет поведение других команд на льду.

«Уже почувствовали на себе, как другие команды опасаются. В Минске, например, против нас выпускали персональное звено опекунов. И играли эти опекуны очень жёстко. Я сразу вспомнил, что такое настоящий мужской хоккей», – сказал хоккеист.