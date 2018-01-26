Василевский и Наместников — в тройке лучших игроков матча с «Филадельфией»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Филадельфией Флайерз» (5:1).

Российский вратарь отразил 36 из 37 бросков по воротам и одержал 29-ю победу в сезоне. В двух последних матчах он отразил 76 из 77 бросков.

Второй звездой матча стал нападающий «молний» Владислав Наместников, оформивший дубль. В последних двух матчах на счету российского форварда 4 (3+1) очка за результативность.

Тройку лучших игроков матча замкнул форвард «Лайтнинг» Райан Кэллахэн, забросивший одну шайбу.