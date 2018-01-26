Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ, забивавший 30 голов в первых 13 сезонах

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2). Она стала для него 30-й в нынешнем сезоне НХЛ. Российский нападающий достиг этой отметки в 13-й раз подряд начиная со своего первого сезона в лиге.

Ранее такое достижение удавалось лишь двум игрокам – Майку Гартнеру (его серия состоит из 15 таких сезонов) и Уэйну Гретцки (13).

Лидером по общему количеству таких сезонов за карьеру является тот же Гартнер (17), на втором месте идёт Яромир Ягр (15).

В этом сезоне на счету Овечкина уже 53 (30+23) очка за результативность в 49 матчах.

Видео гола российского форварда можно посмотреть в клубном «твиттере».