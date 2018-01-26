Нападающий «Далласа» Радулов набирает очки во всех матчах с 5 января

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:4.

Российский форвард «звёзд» Александр Радулов записал на свой счёт голевую передачу в единственной шайбе своей команды, автором которой стал Тайлер Сегин. Радулов продлил результативную серию до девяти матчей, в последний раз он уходил со льда без набранных очков 3 января в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

На этом отрезке в активе хоккеиста 16 (6+10) очков за результативность. Всего в этом сезоне Радулов забросил 20 шайб и сделал 28 передач в 50 матчах команды.