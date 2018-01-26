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Пас Антипина помог «Баффало» разгромить «Ванкувер», «Эдмонтон» одолел «Калгари»

Хоккей

«Баффало Сэйбрз» разгромил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:0. Голы на свой счёт записали Сэм Райнхарт, Николя Баптист, Кайл Окпосо и Юхан Ларссон. Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0 : 4
0:1, 0:1, 0:2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Райнхарт (Уилсон, Антипин) – 04:27 (5x5), 0:2 – Баптист (Пульо, Родригес) – 32:49 (5x5), 0:3 – Окпосо (Сканделла, Ристолайнен) – 56:37 (5x4), 0:4 – Ларссон – 57:40 (en)

В ещё одном матче «Эдмонтон Ойлерз» вырвал победу у «Калгари Флэймз» — 4:3 Б. В основное время в составе «Ойлерз» дублем отличился Брэндон Дэвидсон, ещё один гол забил Зак Кассиан. За «Калгари» две шайбы забросил Мэттью Ткачук, ещё одну — Марк Джордано. Победный буллит реализовал Коннор Макдэвид. «Калгари» потерпел 4-е поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 3
0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Ткачук (Брауэр, Баклунд) – 01:32 (5x5), 0:2 – Джордано (Хэмилтон) – 14:21 (5x5), 1:2 – Дэвидсон (Пулюярви, Строум) – 33:50 (5x5), 2:2 – Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 34:54 (5x5), 3:2 – Дэвидсон (Строум) – 45:16 (5x5), 3:3 – Ткачук (Баклунд) – 47:50 (5x5), 4:3 – Макдэвид – 65:00 ( ПБ)
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