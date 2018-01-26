Пас Антипина помог «Баффало» разгромить «Ванкувер», «Эдмонтон» одолел «Калгари»

«Баффало Сэйбрз» разгромил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:0. Голы на свой счёт записали Сэм Райнхарт, Николя Баптист, Кайл Окпосо и Юхан Ларссон. Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин отметился результативной передачей.

В ещё одном матче «Эдмонтон Ойлерз» вырвал победу у «Калгари Флэймз» — 4:3 Б. В основное время в составе «Ойлерз» дублем отличился Брэндон Дэвидсон, ещё один гол забил Зак Кассиан. За «Калгари» две шайбы забросил Мэттью Ткачук, ещё одну — Марк Джордано. Победный буллит реализовал Коннор Макдэвид. «Калгари» потерпел 4-е поражение подряд.