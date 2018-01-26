Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Вегас» на домашнем льду проиграл «Айлендерс»

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Айлендерс» отличились Росс Джонстон ()31-я минута) и Джордан Эберле (49). За «Вегас» гол забил Эрик Хаула (55). Это вторая победа «островитян» в последних пяти матчах. «Голден Найтс» потерпели второе поражение в пяти встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Джонстон (Пулок, Клаттербак) – 30:01 (5x5), 0:2 – Эберле (Барзал, Бовилье) – 48:21 (5x5), 1:2 – Хаула (Перрон, Миллер) – 54:53 (5x4)

Видео гола Джордана Эберле можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент