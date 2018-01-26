«Вегас» на домашнем льду проиграл «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Айлендерс» отличились Росс Джонстон ()31-я минута) и Джордан Эберле (49). За «Вегас» гол забил Эрик Хаула (55). Это вторая победа «островитян» в последних пяти матчах. «Голден Найтс» потерпели второе поражение в пяти встречах.

Видео гола Джордана Эберле можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».