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«Анахайм» в серии буллитов вырвал победу над «Виннипегом»

Хоккей

«Анахайм Дакс» вырвал победу у «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Дакс» отличились Адам Хенрик (7-я минута), Ник Ритчи (22) и Райан Кеслер (46). За «Виннипег» голы забили Патрик Лайне (4), Брэндон Танев (24) и Джек Рослович (47). Победный бросок в серии буллитов исполнил Адам Хенрик.

Победная серия «Джетс» прервалась на отметке в три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 3
1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лайне – 03:25 (5x5), 1:1 – Хенрик – 06:48 (5x5), 2:1 – Ритчи (Хенрик, Сильверберг) – 21:24 (5x5), 2:2 – Танев (Троуба) – 23:35 (5x5), 3:2 – Кеслер (Кольяно, Браун) – 45:48 (5x5), 3:3 – Рослович – 46:19 (5x5), 4:3 – Хенрик – 65:00 ( ПБ)
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