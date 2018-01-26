«Анахайм» в серии буллитов вырвал победу над «Виннипегом»

«Анахайм Дакс» вырвал победу у «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Дакс» отличились Адам Хенрик (7-я минута), Ник Ритчи (22) и Райан Кеслер (46). За «Виннипег» голы забили Патрик Лайне (4), Брэндон Танев (24) и Джек Рослович (47). Победный бросок в серии буллитов исполнил Адам Хенрик.

Победная серия «Джетс» прервалась на отметке в три матча.