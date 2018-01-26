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«Рейнджерс» победили «Сан-Хосе» и прервали серию неудач

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» в упорной борьбе переиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу «рейнджеров».

В составе победителей дублем отличился защитник Райан Макдона, ещё по разу успех праздновали Кевин Хэйз. Йеспер Фаст, Брэди Шей и Джей Ти Миллер. В составе «акул» дубль в активе Логана Кутюра, по точному броску на счету Баркли Гудроу, Марка-Эдуара Власича и Томаша Гертла.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2018, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 6
2:2, 1:3, 2:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Хейз (Миллер, Цуккарелло) – 05:45 (5x5), 1:1 – Гудроу (Бёрнс) – 06:45 (5x5), 2:1 – Кутюр (Лабанк, Райан) – 10:56 (5x5), 2:2 – Фаст (Грабнер, Холланд) – 17:53 (5x5), 3:2 – Кутюр (Лабанк, Власич) – 22:36 (5x5), 3:3 – Макдона (Хейз, Миллер) – 31:04 (5x5), 3:4 – Макдона (Бучневич) – 32:16 (5x4), 3:5 – Шей – 37:09 (4x5), 4:5 – Власич (Браун, Тирни) – 50:51 (5x5), 4:6 – Миллер (Цуккарелло, Шей) – 58:10 (5x5), 5:6 – Гертл (Лабанк, Бёрнс) – 59:10 (6x5)

Примечательно, что Макдона не мог забить в течение 44 матчей текущего сезона. «Рейнджерс» прервали трёхматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.

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