«Рейнджерс» победили «Сан-Хосе» и прервали серию неудач

«Нью-Йорк Рейнджерс» в упорной борьбе переиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу «рейнджеров».

В составе победителей дублем отличился защитник Райан Макдона, ещё по разу успех праздновали Кевин Хэйз. Йеспер Фаст, Брэди Шей и Джей Ти Миллер. В составе «акул» дубль в активе Логана Кутюра, по точному броску на счету Баркли Гудроу, Марка-Эдуара Власича и Томаша Гертла.

Примечательно, что Макдона не мог забить в течение 44 матчей текущего сезона. «Рейнджерс» прервали трёхматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич записал на свой счёт результативную передачу.