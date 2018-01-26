Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Зеттерберг сравнялся с Дацюком по результативным передачам за «Детройт»

Хоккей

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» прервали серию из четырёх поражений и нанесли поражение соперникам из «Детройт Ред Уингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Чикаго одержала победу в Мичигане со счётом 5:1.

Шведский нападающий «Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг отметился в протоколе матча результативной передачей, которая стала 604-й в его карьере. Он сравнялся с российским форвардом Павлом Дацюком, который уже прекратил свои выступления в лиге.

Зеттерберг вместе с Дацюком делит пятое место в истории «Детройта» по этому показателю. Первое место занимает Стив Айзерман (1063), на втором месте находится Горди Хоу (1022), тройку лучших замыкает Никлас Лидстрём (878).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент