Зеттерберг сравнялся с Дацюком по результативным передачам за «Детройт»

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» прервали серию из четырёх поражений и нанесли поражение соперникам из «Детройт Ред Уингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Чикаго одержала победу в Мичигане со счётом 5:1.

Шведский нападающий «Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг отметился в протоколе матча результативной передачей, которая стала 604-й в его карьере. Он сравнялся с российским форвардом Павлом Дацюком, который уже прекратил свои выступления в лиге.

Зеттерберг вместе с Дацюком делит пятое место в истории «Детройта» по этому показателю. Первое место занимает Стив Айзерман (1063), на втором месте находится Горди Хоу (1022), тройку лучших замыкает Никлас Лидстрём (878).