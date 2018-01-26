АХЛ: Клим Костин эффектно реализовал буллит в матче с «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата АХЛ между «Сан-Антонио Рэмпейдж» и «Сан-Хосе Барракуда» (3:0) российский форвард хозяев Клим Костин набрал 2 (1+1) очка и стал второй звездой матча.

На второй минуте первого периода Костин ассистировал Рокко Гримальди, а через четыре минуты мастерски реализовал штрафной бросок. Российский форвард эффектно переиграл голкипера гостей Антуана Бибо, отправив шайбу ему между ног.

На счету Костина 15 (5+10) очков в 35 матчах нынешнего сезона в АХЛ.

Видео буллита можно посмотреть в клубном «твиттере».