Овечкин — о 500-й передаче: невозможно устать праздновать юбилеи

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою 500-ю результативную передачу в своей карьере.

Овечкин – номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.

«Во-первых, конечно, очень приятно достичь этой отметки. Любой юбилей приятно праздновать. От них просто невозможно устать. Что касается соотношения передач и голов, то я всегда действую по ситуации. Если есть открытый партнёр, почему не отдать ему шайбу? Ну и, конечно, много передач получается делать после того, как партнёры добивают шайбу после моего броска. Чем больше бросаешь, тем больше шансов набрать очки.

Вообще, я не особо слежу за цифами, но родители и жена следят, это находится в их ведомстве. Каждый гол и каждая передача по-своему тяжёлые. А передачи это передачи. Если получается отдавать, то отдаю. Любимой нет. Все запомнились», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.

Видео 500-й передачи форварда «столичных» можно посмотреть в клубном «твиттере».