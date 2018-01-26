Макдэвид попросил судей посмотреть его буллит после отменённого гола в овертайме

«Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду в упорной игре вырвал победу у «Калгари Флэймз» — 4:3 Б. В овертайме арбитры отменили гол нападающего «нефтяников» Коннора Макдэвида из-за неоднозначной атаки на вратаря «огоньков» Давида Риттиха.

Видео отменённого гола можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

После реализованного послематчевого буллита Макдэвид саркастическим жестом попросил арбитров посмотреть видео на предмет правильно заброшенной шайбы.

Видео послематчевого буллита можно посмотреть в «Твиттере».