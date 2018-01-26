Александр Овечкин стал третьей звездой дня НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня.

Овечкин – номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.

Третьей звездой признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 2 (1+1) очками в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2). Гол стал для него 30-м в сезоне, а передача – 500-й в карьере.

Второй звездой стал шведский голкипер «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер, сделавший шат-аут в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:0) при 30 сейвах. Голкипер «клинков» отыграл на ноль во второй раз подряд.

Лучшим игроком дня стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт, набравший 4 (3+1) очка в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1).