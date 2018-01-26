Голкипер «Баффало» Ленер повторил клубное достижение 2012 года

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер сделал шат-аут в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:0) и был признан второй звездой дня в НХЛ.

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Швед отразил все 30 бросков по воротам. Этот сухой матч стал для него вторым подряд. 24 января Ленер засушил «Эдмонтон Ойлерз». До этого одному голкиперу «Баффало» удавалось провести два матча на ноль подряд в 2012 году (29 февраля, 1 марта). Этим вратарём был американец Райан Миллер.

В этом сезоне Ленер одержал 11 побед в 37 матчах при коэффициенте надёжности 2,87 и проценте отражённых бросков 91,2. Трижды шведский голкипер завершал игру без пропущенных шайб.