Орлов: Овечкин — мастер, он умеет играть в пас, когда этого хочет

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который добрался до отметки в 500 передач за карьеру.

Овечкин – номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.

«Недооценённый распасовщик? Наверное, да. Овечкин умеет играть в пас, когда этого хочет. Он может так показать бросок, что все поверят, и сделать передачу на пустые ворота. Он мастер. Хотя его кредо — это всё равно броски. Он всё правильно делает. А наша задача — постоянно быть готовыми к его пасу», — цитирует защитника русская версия официального сайта НХЛ.