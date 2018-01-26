Дебринкэт повторил клубный рекорд «Чикаго», установленный в сезоне-1982/83

Форвард «Чикаго Блэкхоукс Алекс Дебринкэт сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (5:1).

Этот хет-трик стал для новичка «ястребов» вторым в этом сезоне. 28 ноября нападающий трижды отличился в игре с «Анахайм Дакс». Дебринкэт – второй новичок в истории клуба, которому удалось дважды забросить по три шайбы в одном матче в течение сезона. Первым был форвард Стив Лармер в сезоне-1982/83.

Всего на счету 21-летнего Дебринкэта 31 (17+14) очко в 49 матчах сезона.

Видео хет-трика американского форварда можно посмотреть на сайте НХЛ.