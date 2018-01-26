Кузнецов: Овечкин никогда не хвастается своими рекордами, и так всё понятно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который добрался до отметки в 500 передач за карьеру.

Овечкин – номер один! 500 голов и 500 передач за карьеру А Кучеров, Наместников и Василевский как следует приготовились к приезду всех звёзд.

«Он всегда может отдать передачу. Особенно это чувствуется при игре в большинстве, где от него ждут броска больше обычного. Его накрывают один-два человека, благодаря чему освобождается пространство, и у него появляется возможность сделать передачу. Если он видит открытого партнёра, то всегда отдаст шайбу.

Он никогда не хвастается своими рекордами. Человек такого уровня и не должен об этом говорить, все и так всё понимают. Наоборот, это мы его постоянно подкалываем. Правда, только если он в хорошем настроении, иначе это может быть опасно. Но вообще на тему хоккея мы стараемся в свободное время не разговаривать», — цитирует игрока русская версия официального сайта НХЛ.