Погоришный: Сергей Гусев был крутым игроком, не подумайте, что это подхалимство

Защитник «Югры» Олег Погоришный назвал самого крутого игрока, с которым ему довелось выходить на лёд в одной команде.

«Определённо это защитник Сергей Гусев! Не подумайте, что это подхалимство к нынешнему тренеру. Я уверен, что каждый, кто когда-либо играл с ним, скажет то же самое. Мне повезло ещё больше — я играл с ним в паре. По возрасту гожусь ему в сыновья, и он часто по-отцовски мне помогал и подсказывал.

Помню, когда мы играли на выезде со СКА и проигрывали, он на площадку не выходил, но в раздевалке всем «вставил» и сказал, чтобы мы задумались, для чего вообще играем в хоккей. Ещё у него есть одна очень важная черта характера – он никогда не повышает голос на хоккеиста и всегда очень спокоен. Ему хватает сказать только: «Молодой человек, подумайте над своим поведением», или «Молодой человек, ты зачем приехал сюда?» — и ты понимаешь, что сыграл плохо. Но начинает он любую фразу обязательно с фразы «молодой человек…». Сейчас Гусев — тренер «Югры», и я рад этому факту, с ним легко работать», — цитирует защитника пресс-служба клуба.