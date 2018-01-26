Стэмкос: до тромба я был молодым парнем на вершине мира, теперь всё иначе

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал своё возвращение в хоккей после ряда тяжёлых травм. За последние четыре года форвард сломал берцовую кость правой ноги, перенёс две операции по удалению тромба, а также восстановился после разрыва мениска.

«До всех этих проблем я был молодым парнем на вершине мира. Повзрослел на четыре операции. Было тяжело. Я стал другим человеком. Конечно, всякие мысли в голову лезли. Мог бы забить в том сезоне 40 или 50 голов. Но это всё из области предположений. К сожалению, случилось то, что случилось. С этим уже ничего не поделаешь. Бывали дни, когда хотелось себя пожалеть. Так бывает с каждым. Знал, что такое случается, был к этому готов, и мне это помогло. Считаю, что каждая травма готовила меня к следующей. Это грустно, но это правда. Теперь я понимаю, как должно реагировать тело, голова, как много зависит от настроя, как с этим работать. Мне сейчас легче справляться с такими вещами с психологической точки зрения.

Сейчас я нахожусь в таком возрасте, когда мне часто приходится бывать на свадьбах друзей, праздновать с ними рождение детей. Время такое. Всем хотелось бы остаться в 22-летнем возрасте, но и в нашем есть свои прелести. Интересно быть одним из старших в раздевалке, тем, кто дольше всех играет за эту команду. Я этим горжусь.

Надо понять, что в итоге это поможет тебе стать лучше. Начинаешь больше ценить то, что делаешь, то, чем приходится жертвовать. Ценишь спады и подъёмы, усилия, которые предпринимаешь, чтобы восстановиться и вернуться на прежний уровень, хотя не знаешь, получится ли это вообще. Остаётся только надеяться и работать. Желание победить становится острее, потому что осознаёшь, что уже не молод на фоне остальной лиги.

Думаю, что я не понимал в 23 года, что значит быть здоровым, никогда не сталкиваться с травмами. Я просто приходил на каток и играл. Наслаждался хоккеем. Сейчас просыпаешься, и нужно время, чтобы прийти в себя, разогреться. Такого со мной раньше не было. Надо приспосабливаться», — цитирует капитана «молний» русская версия официального сайта НХЛ.