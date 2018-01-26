Макдэвид: обычно защищаю решения судей и не веду себя так, как сегодня

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал своё поведение в матче с «Калгари Флэймз» (4:3 Б). Макдэвид саркастически попросил судей посмотреть его буллит после отменённого гола в овертайме, за что был наказан дисциплинарным штрафом.

Макдэвид попросил судей посмотреть его буллит после отменённого гола в овертайме

«Я был разочарован. Очевидно, что не стоило это делать. Но повторюсь, я был сильно расстроен. Думаю, что моё поведение — это неправильно. Арбитры просто пытаются делать свою работу, а хоккеисты не всегда должны соглашаться с их решениями», — сказал Макдэвид.

Видео послематчевого буллита можно посмотреть в «Твиттере».

«На самом деле все хотят одного: чёрное или белое? Была помеха вратаря или её не было? Я видел эпизод на табло, и там было понятно, что я просто старался забить шайбу в ворота. Я не пытался помешать голкиперу, но коснулся его клюшки.

Понятно, что если я вратарь, то я попытаюсь «продать» такой момент арбитру. Обычно всегда защищаю решения судей и не веду себя так, как сегодня», — цитирует хоккеиста TSN.

Видео отменённого гола можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.