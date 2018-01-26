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Стал известен план «Сибири» на олимпийскую паузу

Хоккей

Утверждён тренировочный процесс «Сибири» во время олимпийской паузы, которая продлится до 27 февраля, информирует официальный сайт новосибирской команды.

«Сибирь» будет тренироваться в Новосибирске c 1 февраля, а 22 и 23 февраля проведёт два контрольных матча в Астане с «Барысом».

«Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции, имея на своём счету 85 очков после 54 матчей. Команде остаётся провести две игры в регулярном чемпионате.

«Барыс» уже потерял шансы на выход в плей-офф. Клуб из Астаны занимает 10-е место на Востоке.

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