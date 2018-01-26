Кучеров: мы со Стэмкосом одинаково смотрим на хоккей

Лучший бомбардир текущего регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров рассказал об игре капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса.

«Мы одинаково смотрим на хоккей. Если партнёр впереди тебя, отдай ему пас и откройся. Мы хотим играть быстро, бросать, терзать оборону соперника. Понаблюдайте за ним, посмотрите, что он делает и как», — цитирует российского форварда русская версия официального сайта НХЛ.

В этом сезоне Стэмкос забросил 18 шайб и сделал 40 передач в 49 играх, на счету Кучерова 63 (27+36) очка за результативность.