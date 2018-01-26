Радулов поиграл в баскетбол и забросил мяч в корзину клюшкой

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов встретился с участниками известного баскетбольного шоу «Гарлем Глоубтроттерз», которое выступает по всему миру.



Радулов попробовал повторить за ними некоторые баскетбольные трюки, а в концовке россиянин взял клюшку, пожонглировал ей мячом, а потом забросил снаряд в корзину.

В последних девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ Радулов набрал 16 (6+10) очков, а всего 50 играх на его счету 48 (20+28) баллов за результативность.

Радулов и Тарасенко заставят плакать лигу, не взявшую их на Матч звёзд А претендент на «Колдер Трофи» Михаил Сергачёв впервые в сезоне остался в запасе.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Даллас Старз».