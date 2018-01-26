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Тренер «Салавата»: травмированные игроки должны вернуться в строй после ОИ

Хоккей

Тренер «Салавата Юлаева» по физической подготовке Ярмо Койвисто рассказал о тренировочном процессе во время перерыва в чемпионате и возвращении травмированных игроков.

«Мы продолжаем тренироваться. Проведём занятия в эти два дня и ещё на следующей неделе. После этого у игроков будет девять дней индивидуальных тренировок.

Мы уверены, что двух товарищеских матчей достаточно, чтобы настроиться перед последними играми. Мы можем так же симулировать игровые ситуации на занятиях. В ближайшую неделю всё будет посвящено этим играм и подготовке к ним.

Скорее всего, все травмированные вернутся в строй, когда сезон продолжится», — цитирует Койвисто пресс-служба клуба.

На данный момент в списке травмированных уфимского клуба значатся Евгений Коротков, Игорь Макаров, Максим Осипов и Григорий Панин.

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