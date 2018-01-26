Тренер «Салавата»: травмированные игроки должны вернуться в строй после ОИ

Тренер «Салавата Юлаева» по физической подготовке Ярмо Койвисто рассказал о тренировочном процессе во время перерыва в чемпионате и возвращении травмированных игроков.



«Мы продолжаем тренироваться. Проведём занятия в эти два дня и ещё на следующей неделе. После этого у игроков будет девять дней индивидуальных тренировок.



Мы уверены, что двух товарищеских матчей достаточно, чтобы настроиться перед последними играми. Мы можем так же симулировать игровые ситуации на занятиях. В ближайшую неделю всё будет посвящено этим играм и подготовке к ним.



Скорее всего, все травмированные вернутся в строй, когда сезон продолжится», — цитирует Койвисто пресс-служба клуба.

На данный момент в списке травмированных уфимского клуба значатся Евгений Коротков, Игорь Макаров, Максим Осипов и Григорий Панин.